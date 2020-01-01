Мария Сыропятова В Пермском крае от коронавируса обязали привиться студентов, работников промышленных предприятий и АПК Показатель вакцинации в этих категориях к 1 декабря должен достичь 80% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции учащихся вузов и колледжей, а также работников промышленных предприятий и аграрно-промышленного комплекса (АПК). Постановление Главного государственного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Документ подписан 25 октября.

До 1 декабря 2021 года в учреждениях высшего, среднего профессионального образования должны быть привиты от Covid-19 более 80% студентов старше 18 лет. Предприятия промышленности и АПК обязаны достичь показателя вакцинации среди сотрудников более 80%.

Напомним, что ранее требования об обязательной вакцинации были распространены на организации в сфере образования, культуры, спорта, торговли, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, развлекательных центров, государственных учреждений, детских комнат. Позднее к ним добавили лиц, работающих вахтовым методом, волонтёров, лица в возрасте 60 лет и старше, а также лиц, проживающих в организациях социального обслуживания.

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