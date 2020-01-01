В Прикамье ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей, волонтёров и вахтовиков
Также расширен перечень сфер, сотрудники которых обязаны привиться
Постановлением Главного государственного санитарного врача региона Виталия Костарева в Пермском крае вводится обязательная вакцинация для ряда новых категорий граждан. Документ подписан 15 октября и опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Так, прививку от коронавируса теперь обязаны ставить лица, работающие вахтовым методом, волонтёры, лица в возрасте 60 лет и старше, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, говорится в постановлении.
Также до 1 декабря должны привиться от коронавируса 80% сотрудников гостиниц, аптек, учреждений пенсионного страхования, доставки, региональных подразделений таможни, МВД, Росгвардии и ФСИН.
Ранее это требование касалось только организаций в сфере образования, культуры, спорта, торговли, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, развлекательных центров, государственных учреждений, детских комнат.
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