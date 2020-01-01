В Прикамье ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей, волонтёров и вахтовиков Также расширен перечень сфер, сотрудники которых обязаны привиться Поделиться Поделиться Твитнуть

Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев

Константин Долгановский

Постановлением Главного государственного санитарного врача региона Виталия Костарева в Пермском крае вводится обязательная вакцинация для ряда новых категорий граждан. Документ подписан 15 октября и опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Так, прививку от коронавируса теперь обязаны ставить лица, работающие вахтовым методом, волонтёры, лица в возрасте 60 лет и старше, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, говорится в постановлении.

Также до 1 декабря должны привиться от коронавируса 80% сотрудников гостиниц, аптек, учреждений пенсионного страхования, доставки, региональных подразделений таможни, МВД, Росгвардии и ФСИН.

Ранее это требование касалось только организаций в сфере образования, культуры, спорта, торговли, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, развлекательных центров, государственных учреждений, детских комнат.





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