В нерабочие недели парковка в центре Перми останется платной Исключения составят субботы и воскресенья, а также праздничные дни Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В нерабочие недели режим работы платных парковок в Перми останется прежним, об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения.

Бесплатно парковаться в центре города можно будет только по субботам и воскресеньям 30,31 октября, 6,7 ноября и в праздничные дни 4 и 5 ноября.

Ранее в минзраве Прикамья рассказали о работе лечебных учреждений в нерабочие недели.

Напомним, в Пермском крае указом губернатора Дмитрия Махонина с 25 октября по 29 октября вводятся нерабочие дни. Таким образом, «ковидные» каникулы на территории региона продолжатся минимум две недели. Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение Правительства РФ об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.





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