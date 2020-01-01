Елена Синица В краевом минздраве рассказали о работе медучреждений в нерабочие недели Выходными будут только 4 и 5 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в минздраве Пермского края, 4 и 5 ноября в медучреждениях выходные дни. При этом в прежнем режиме будут работать неотложная и скорая медицинская помощь.

Кроме этого, не будет приостановлена экстренная медицинская помощь, в том числе экстренные госпитализации. Все остальные дни медучреждения будут работать в штатном режиме.





Поясняется, что плановая помощь сейчас остаётся ограниченной. В основном медперсонал переведён на оказание медпомощи пациентам, которые лечатся амбулаторно.

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