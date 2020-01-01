«Сатурн-Р» проиграл ещё один суд по делу о передаче школы в ЖК «Арсенал» Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную жалобу пермского застройщика Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Уральского округа 20 октября рассмотрел кассационную жалобу «Строительно-монтажного управления № 3 «Сатурн-Р» и принял решение в удовлетворении её отказать. Пермский застройщик пытался отменить постановления Арбитражного суда Пермского края и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, обязывающие передать мэрии Перми социальные объекты в ЖК «Арсенал». Информация о решении опубликована на сайте суда.

Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями, по которому компания-застройщик принимала на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрией по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.

Мэрия обратилась в суд и выиграла дело во всех инстанциях.

В начале сентября Росреестр зарегистрировал право собственности муниципалитета на здание школы в ЖК «Арсенал».





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