Детские сады Перми начинают работу в режиме дежурных групп В таком формате дошкольные учреждения будут работать с 25 октября по 3 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, с 25 октября по 3 ноября детские сады в городе будут работать в режиме дежурных групп.

Отвести в них детей смогут родители, работающие в отраслях непрерывного цикла, а также в организациях жизнеобеспечения. В посещении дошкольных учреждений не могут отказать и детям из семей, находящихся в социально-опасном положении.

В мэрии отметили, что сейчас на основе заявок родителей уже составляются предварительные списки на формирование дежурных групп.

Более подробную информацию можно получить в учреждении, которое посещает ребёнок.

Напомним, с 25 октября указом губернатора Пермского края в регионе объявлены выходные дни. С учётом указа президента страны они продлятся до 7 ноября.

С 25 октября в большинстве школ Прикамья начинаются осенние каникулы.

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