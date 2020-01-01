Елена Синица Краевой минобр рекомендует школам уйти на каникулы с 25 октября Решение связано с подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Министерство Пермского края рекомендует выйти на осенние каникулы на неделю раньше — с 25 октября, в некоторых школах — с 27 октября. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ведомстве.

Отмечается, что окончательное решение принимают руководители школ исходя из учебного плана.





В Перми уже принято решение, что школы выйдут на каникулы на неделю раньше – с 25 октября.





С учётом того, что на первую неделю ноября выпадают два праздничных дня, возможны варианты продления каникул на три дня.





Решение связано с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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