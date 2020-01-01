Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Нерабочие дни с 25 октября и QR-коды в торговых центрах Что нового в «ковидной» повестке в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В России 22 октября выявлен рекордный 37 141 случай заражения коронавирусом за сутки, это максимум с начала пандемии. Новый максимум и по количеству смертей от ковида: 1 064 человека за сутки. Пермский край находится на девятом месте среди регионов России по количеству новых случаев заболевания.

Краевой оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции провёл брифинг, на котором на вопросы журналистов отвечали глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев, министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень и заместитель главы администрации губернатора Мария Геворгян.

Как сообщила Анастасия Крутень, эпидемическая ситуация в Пермском крае беспрецедентно сложная. Если на пике эпидемии в 2020 году регистрировалось до 7000 первичных обращений к врачу в сутки, то сейчас их вдвое больше — до 14 тысяч.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края:

— То, что происходит в нашем крае — это настоящее бедствие, настоящая эпидемия, настоящая война. Мы не ожидаем скорого снижения количества заболевших. Инфекция распространяется с невероятной скоростью. Болезнь не та, что в прошлом году, совершенно другая клиническая картина — уже нет потери вкуса и обоняния, зато очень высокая кислородная зависимость. Мы открываем новые ковидные койки, занимаем коридоры и рекреации, обсуждаем возможность открытия ковидных коек в наркологических и психиатрических диспансерах».

По словам министра здравоохранения, прививки остаются единственным по-настоящему действенным способом противодействия инфекции. На сегодняшний день 95 % людей, находящихся с ковидом в больницах — непривитые. В Краснокамске в специализированном больничном отделении для беременных, больных ковидом, находится 100 женщин, и четыре беременные женщины погибли. Анастасия Крутень очень советует прививаться до начала беременности.

В настоящее время в Пермском крае достаточно вакцины — около 350 тыс. доз, и есть возможность ставить до 10 тыс. доз в день. По данным пермского минздрава, самая эффективная вакцина — «Спутник V», после нее ковидом заболевают 3%, после «Ковивака» — 4%, после «ЭпиВакКорона» — 7%.

Мы попытались сформулировать основные нововведения антиковидного режима в формате «вопрос — ответ».

— Когда в Пермском крае объявлены нерабочие дни?

— С 25 октября по 7 ноября, две недели. Руководителям предприятий и учреждений предлагается определить, кто из сотрудников остро необходим на рабочем месте, остальные должны быть отпущены по домам с сохранением заработной платы.

— Распространяется ли этот режим на учреждения социальной сферы и потребительский бизнес?

— Все учреждения культуры, здравоохранения, торговли, сферы услуг работают в обычном режиме, за исключением ограничений по доступу. Школы отправлены на каникулы, по поводу работы детских садов ждём разъяснений краевого минобра.

— Какие ограничения по доступу введены с 25 октября?

— Доступ на массовые культурные и спортивные события осуществляется только по предъявлении QR-кода о перенесённой инфекции или полной вакцинации и паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Результаты ПЦР-теста для доступа отменяются.

Вводится доступ по QR-кодам в учреждения общепита, торговые и торгово-развлекательные центры. При этом в торговых центрах код будет проверяться только в момент совершения покупки или получения услуги. Вход на территорию ТЦ и ТРК будет свободным: это сделано, в частности, для того, чтобы люди могли вакцинироваться а размещённых на территории комплексов мобильных пунктах вакцинации.

Требование о предъявлении QR-кодов не распространяется на граждан до 18 лет, но им стоит иметь при себе паспорт для того, чтобы можно было удостовериться в их возрасте.

— Как быть с общественным транспортом? Там большое скопление людей и низкий контроль масочного режима.

— Пока дополнительных ограничений в сфере общественного транспорта не будет.

— Не грозит ли нам полный локдаун и строгая самоизоляция?

— Обсуждается введение полной самоизоляции с 30 октября для тех, кто не привит или не переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Решение будет принято в ближайшие дни.

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