Олеся Максименко От работы отстранён директор компании, грузовик которой снёс надземный переход на трассе «Пермь — Екатеринбург» В ходе проверок выявлены нарушения трудового законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

По требованию прокурора Государственная инспекция труда в Пермском крае проверила соблюдение трудового законодательства в «МЕГАМОТОРС59». Компании принадлежал автомобиль-самосвал, который 28 сентября снёс металлоконструкцию строящегося надземного пешеходного перехода на трассе «Пермь — Екатеринбург».

В ходе проверки было установлено, что директор общества и два водителя-экспедитора грузового автомобиля не прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда. Краевая инспекция вынесла предписание, на основании которого трое сотрудников ООО «МЕГАМОТОРС59», включая директора, отстранены от работы.

Напомним, 28 сентября около четырёх часов утра в районе пос. Кукуштан на федеральной трассе Р-242 произошло ДТП, в котором погибли два человека. На 50 км трассы водитель грузовика MAN не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Вследствие чего она упала на большегруз и двигавшуюся во встречном направлении «Газель». Оба водителя от полученных травм скончались на месте.

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