Анастасия Крутень оценила эффективность антиковидных вакцин На первом месте — «Спутник V» Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала вакцинации от коронавируса наилучшую эффективность среди российских препаратов в Прикамье продемонстрировала вакцина «Спутник V». Среди привитых ею заболели COVID-19 только 3%. Об этом на брифинге в пятницу, 22 октября, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Для сравнения: после вакцины «Ковивак» коронавирусом заразились 4% привитых, а после «ЭпиВакКороны» — 7%.

По словам Крутень, наибольшее число госпитализированных из привитых — пациенты, поставившие вакцину «ЭпиВакКорона» и наименьшее — прививку «Спутник V».

Министр добавила, что 95% госпитализированных — это люди, не привитые от коронавирусной инфекции ни одной из вакцин.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев отметил, что, конечно, достоверно сравнить эффективность вакцин на сегодняшний день сложно. Одна из причин — объёмы их поставок в Пермский край сильно разнятся.













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