Мария Сыропятова Росгвардия и ЧОП, охранявшее Пермский госуниверситет во время массового убийства, начали судебную тяжбу Два иска поданы в краевой арбитраж Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Частная охранная организация «Арсенал-Регион», охранявшее ПГНИУ во время стрельбы в кампусе, 20 октября подало заявление в Арбитражный суд Пермского края. Ответчик — управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Данные об этом содержатся в картотеке суда. В иске оспаривается привлечение к административной ответственности.

Заявление Росгвардии о привлечении ЧОП «Арсенал-Регион» к административной ответственности поступило в арбитраж сегодня, 21 октября.

Пока детальное содержание обоих исков не раскрывается.

Напомним, что ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников ранее отметил , что претензий к ООО «Арсенал-регион» в связи с трагедией в университете нет.

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