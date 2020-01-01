Мария Сыропятова Расторгнут контракт на реконструкцию ледовой арены «Прикамье» Новый контракт в мэрии Перми планируют заключить весной 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Контракт на реконструкцию ледовой арены «Прикамье» был расторгнут. Об этом на комитете по инвестициям и управлению муниципальным имуществом Пермской городской думы заявила начальник управления капитального строительства Перми Ирина Чиркова. Причина в том, что объект оказался недофинансирован из-за роста цен на строительные материалы. Новый контракт мэрия Перми планирует заключить в марте-апреле 2022 года.

«Планируется ли увеличение стоимости контрактов? Требуется ли внесение изменений в бюджет при их перезаключении?» — задал вопрос депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе, сославшись на рост цен на строительные материалы, необходимые при строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Ирина Чиркова поблагодарила Арсена Болквадзе за участие в выделении дополнительного финансирования по школе на ул. Целинная, 15, гимназии №17, манежу «Спартак» и бассейну на ул. Гашкова, 20а.

«В настоящее время принята вся нормативно-правовая база и на федеральном, и на краевом уровне, и в городе Перми, — отметила Ирина Чиркова. — Два объекта зашли в экспертизу на проектно-сметную документацию с увеличением стоимости строительства из-за повышения цен. Это школа на ул.Юнг Прикамья и манеж «Спартак» на ул. Рабочей, 9».

При этом она подтвердила, что часть объектов по-прежнему недообеспечены финансированием, среди них и ДЮЦ «Здоровье» (главный актив — ледовая арена «Прикамье» — прим. ред ). По словам Ирины Чирковой, по этому объекту в мэрии Перми пошли на расторжение контракта. Заключить новый в администрации планируют в марте-апреле 2022 года.

В связи с удорожанием материалов и работ также пока не обеспечены финансированием школа на ул.Юнг Прикамья и объект по проекту «Чистая вода».

Арсен Болквадзе уточнил, почему нельзя успеть провести новые торги по ДЮЦ «Здоровье» до конца 2021 года. На это Ирина Чиркова ответила, что сейчас по этому объекту нет результатов экспертизы, поскольку речь идёт не только об увеличении стоимости материалов, также требуется изменение и «части технических решений». Ирина Чиркова пояснила, что проект будет доработан, а не перепроектирован.

Арсен Болквадзе напомнил, что ледовую арену «Прикамье» в Кировском районе планировали сдать в эксплуатацию уже в 2022 году, и у мэрии Перми есть «шансы не слишком отклониться от графика».

Также был поднят вопрос о завершении работ здания школы по ул. Юнг Прикамья.

«По каким видам работ есть недофинансирование по объекту на ул.Юнг Прикамья?» — спросил Арсен Болквадзе.

«На сегодняшний момент подрядчик выполнил работы на 100 млн руб., — ответила Чиркова. — Пока нет федерального финансирования, мы не платим. Подрядчик готов закончить объект и подождать денежные средства. Удорожание составит 92 млн руб., это 30% от остатка контракта».

По словам Ирины Чирковой, сейчас с подрядчиком мэрия Перми в расчёте, а речь идёт об отделочных работах, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. В мэрии считают, что физически работы на объекте на ул.Юнг Прикамье будут завершены до конца 2021 года.

Напомним, что администрация Перми заключила контракт на реконструкцию ДЮЦ «Здоровье» с ООО «СК «Основа» на реконструкцию ледовой арены на 244,7 млн руб.

Согласно контракту реконструкция здания школы на ул.Юнг Прикамья, 3 должна была обойтись в 744,9 млн руб.

Первоначальная стоимость реконструкции манежа «Спартак» по контракту с подрядчиком — 485 млн руб., в августе 2021 года на работы было добавлено 147 млн руб.

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