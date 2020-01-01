Пермская гордума увеличила финансирование реконструкции «Спартака» и ДК молодёжи Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня заседании Пермской городской думы депутаты внесли изменения в бюджет на 2021 и плановый период 2022–2023 гг. Доходная часть в этом году увеличивается на 199 млн руб. Это связано с уточнением поступлений по НДФЛ, а также с уменьшением объёма межбюджетных трансфертов (полномочия по строительству здания школы №82 и техношколы им. Савиных переданы краевому минобру).

В результате появилась возможность увеличить финансирование работ по реконструкции манежа «Спартак» (147 млн руб. в 2022 году) и строительству корпуса гимназии №17 (138 млн руб. в 2023 году). Кроме того, на 151 млн руб. в 2022 году увеличивается стоимость работ по реконструкции ДК молодёжи. Плюс 58 млн руб. дополнительно направляется на строительство бассейна на ул. Гашкова. Ещё 43 млн руб. ежегодно в 2022–2023 годах пойдёт на модернизацию сетей наружного освещения (плюс содержание).

Свои замечания к проекту решения высказала Контрольно-счётная палата Перми, однако, отметила председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник, они были устранены до заседания.

Она также добавила, что 13 августа к проекту решения поступило ещё девять поправок. «Они касаются финансового обеспечения мероприятий в сфере физкультуры и спорта, а также исполнения судебных решений, — заявила она. — Источником дополнительных расходов являются средства, высвобождающиеся в связи с отменой массовых мероприятий, в частности «Пермского марафона». Наталья Мельник отметила в своём докладе, что дефицит бюджета не изменится (3,5 млрд руб.).

Депутаты утвердили решение в двух чтениях.

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