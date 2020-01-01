У ТРК «Столица» продлили работу мобильного пункта вакцинации Сделать прививку теперь можно и в субботу, 23 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРК Столица

Евгений Запискин

Работу мобильного пункта вакцинации у ТРК «Столица» в Перми решено продлить до субботы, 23 октября. Ранее сообщалось, что прививочный пункт проработает здесь вплоть до пятницы. Режим работы пункта в выходной день — с 13 до 18 часов.

Посетителям предлагают привиться от коронавируса и гриппа. Привитым «Спутником Лайт» оформят QR-код, сообщает ВЕТТА.

Для вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС.

Всего на этой неделе в Перми работает восемь мобильных пунктов вакцинации.

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