Олеся Максименко Вакцину от коронавируса можно поставить в пермском автовокзале Также здесь можно привиться от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В здании пермского автовокзала на ул. Революции, 68 можно привиться от COVID-19 и гриппа, сообщает «Рифей-Пермь».

С 10:00 до 16:00 по будням здесь будет открыт пункт вакцинации. К иммунизации доступны вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и препарат от гриппа.

Кроме того, на неделе в Перми продолжат работать ещё семь мобильные пунктов вакцинации:

— на площади перед Цирком (20 октября с 11 до 18 час.);

— в ТРК «Планета» (20, 21, 22 октября с 16 до 20 час., а также 23 и 24 октября с 12 до 18 час.);

— в гипермаркете Магнит «Семейный» на ул. Светлогорская, 15А (19 и 22 октября с 11 до 17 час., а также 23 октября с 9 до 13 час).

— на «Пермской ярмарке» по адресу шоссе Космонавтов, 59 (по будням с 12:00 до 17:00);

— в ТРК «СПЕШИLOVE» (ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 17 час.);

— в спорткомплексе СПОРТХОЛЛ по адресу пр. Парковый, 58а (вторник и четверг с 10 до 12 час.);

— на площади перед ТРК «Столица» (с понедельника по пятницу с 12:00 до 18:30).

В наличии препараты «Спутник V», «Спутник Лайт» и вакцина от гриппа.

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