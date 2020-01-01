Елена Синица «Это просто создание видимости деятельности» Руководители торговых центров Перми сомневаются в пользе новых ограничений Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

С 25 октября в Пермском крае ужесточают ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, по решению оперштаба, фильтры безопасности в виде QR-кодов вводятся для организаций сферы торговли, расположенных в ТЦ и ТК, ТРЦ и ТРК, объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торговых залов более 400 кв. м. Участники рынка полагают, что арендаторы площадей в центрах и комплексах из-за нововведений могут потерять 50% выручки.

Оплата по коду

Как пояснили «Новому компаньону» в администрации губернатора, с 25 октября вход в торговые центры и гипермаркеты будет доступен и без предъявления QR-кодов. Он потребуется только при покупке товаров или услуг. Также уточняется, что за соблюдением требований будут следить администрации торговых центров. А также профильные ведомства в ходе проверок требований санитарной безопасности.

Видимость деятельности

По мнению финансового директора управляющей компании ГК «РИАЛ» Марины Медведевой, введение QR-кодов никак не связано с попыткой остановить распространение коронавирусной инфекции. На снижение заболеваемости повлияет только работа с медучреждениями (например, обеспечение их кислородом) и с населением, считает Медведева.

«Я прекрасно помню, когда была эпидемия холеры, каждый день по улицам ездил громкоговоритель и объяснял, условно, «граждане, мойте руки 25 раз в день, при малейшем проявлении тошноты, диареи, вы должны обратиться к врачу». Вот это была борьба с эпидемией, а то, что мы сейчас делаем, это просто создание видимости деятельности», — пояснила Медведева.

Говоря о введении системы QR-кодов в ТЦ и ТРК, она отметила, что это делается только потому, что «мы должны закрыть какую-то деятельность».

«Почему-то при входе в общественный транспорт, в школы, мы не спрашиваем QR-код. А вот при входе именно в торговые центры почему-то спрашиваем. Только потому, что мы должны закрыть какую-то деятельность. Попробуйте вы закрыть общественный транспорт, и будет общественное возмущение», — сказала она.

По словам Марины Медведевой, в связи с введением QR-кодов выручка арендаторов может снизиться на 50%.

Однако она отмечает и положительные стороны в этом решении.

«Зато наши законодатели отменяют все налоги на имущество для ТЦ очень вовремя. Я оптимист, и считаю, что нам осталось потерпеть 3 — 5 месяцев, заработает коллективный иммунитет, и мы будем спокойно ходить везде», — резюмирует она.

Выхлоп не велик

Потери прибыли и трафика будут однозначно на 40-50% минимум, соглашается с Мариной Медведевой директор ООО «Управление недвижимостью «ЭКС» Елена Жданова.

Она также считает, что данная мера направлена не на снижение заболеваемости, а на стимулирование людей к вакцинации.

«Сработает ли это, зная отношения нашего народа к любому давлению, сомнения есть. Какая-то часть пойдёт и привьётся. Но это в большей степени ударит по бизнесу, чем приведёт к нужному результату. Выхлоп будет не столь велик, сколько велики будут потери», — говорит Жданова.

Обращаться к губернатору с просьбой смягчить меры ТРК «Семья» пока не планирует, продолжает Елена Жданова, Но если ситуация будет долго продолжаться, то «будем искать способы снижения давления и другие варианты работы».

Комментируя введение нерабочей недели, Жданова отметила, что это «простой на четверть месяца», что соответственно приведёт к потерям. Для каких-то арендаторов они составят «тысячи — сотни тысяч», для других — «десятки миллионов», а для арендодателей «десятки и сотни миллионов».

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