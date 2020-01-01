Дельта-штамм вывел коронавирус на второе место среди причин смертности в Прикамье Штамм отличается особой заразностью, а лёгочные поражения при нём развиваются очень быстро Поделиться Поделиться Твитнуть

Коронавирус вышел на второе место среди причин смертности в Пермском крае, опередив онкозаболевания. Об этом на заседании оперштаба заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Представители Управления Роспотребнадзора по региону добавили, что общее число подтверждённых случаев COVID-19 в крае приблизилось к 112 тысячам, а рост числа заболевших связан с дельта-штаммом коронавируса (B.1.617.2, вариант SARS-CoV-2), отличающегося особой заразностью и быстрыми осложнениями на лёгкие, а также недостаточными темпами вакцинации.

Напомним, в связи со сложной эпидобстановкой опершаб принял решение об ужесточении в Прикамье ограничительных мер.

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