Рестораны Пермского края столкнулись с дефицитом поваров Сегодня на одну вакансию повара приходится всего 1,3 резюме Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Служба исследований hh.ru специально к Международному дню повара, отмечаемому 20 октября, проанализировала ситуацию со спросом на данных специалистов.

Согласно данным, в Пермском крае на одну вакансию повара приходится 1,3 резюме, что говорит о серьезном кадровом дефиците. Нормой для рынка труда считается соотношение в 5-6 резюме на вакансию.

По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на поваров в России вырос на 85%, а в Прикамье — в два с половиной раза — на 147%. За январь-октябрь в регионе было открыто более тысячи вакансий для этих специалистов. Средняя предлагаемая зарплата составляет 36 672 рубля (+ 5 967 руб. больше, чем в 2019 году).

Ощутимо вырос спрос и на шеф-поваров: по Пермскому краю +26%, по России в целом +57% к 2019 году.

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