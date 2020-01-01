Елена Синица Зрители онлайн-марафона ПГНИУ собрали 108 тыс.руб. в поддержку пострадавших при стрельбе в вузе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В день 105-летия ПГНИУ выпускники вуза и российские музыканты провели онлайн-концерт. За два часа выступления, Фонд целевого капитала университета поступило 108 420 руб. Эти средства пойдут на поддержку сотрудников и студентов, пострадавших во время стрельбы в вузе. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Также сообщается, что начиная с 20 сентября, в эндаумент-фонд Пермского университета более 900 человек пожертвовали 1,55 млн руб. Целевой сбор продлится до 30 октября.

Напомним, 20 сентября в Перми студент юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории вуза. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.

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