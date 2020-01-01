Елена Синица
Крайизбирком передал вакантный депутатский мандат Заксобрания
Его получил Георгий Ткаченко
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Избирательная комиссия Пермского края передала вакантный депутатский мандат краевого парламента четвертого созыва Георгию Ткаченко. Об этом сообщает телеграм-канал избиркома.
Ткаченко выдвинуло реготделение партии «Единая Россия» Пермского края под номером два в региональной группе «Осинская № 23».
Напомним, что мандат освободился из-за того, что Алексей Пушков был избран сенатором от Пермского края.
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