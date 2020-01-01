Елена Синица
Представителем Заксобрания в Совете Федерации избран Алексей Пушков
Его кандидатуру поддержали большинство парламентариев
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Сенатором РФ и представителем краевого парламента в Совете Федерации избран Алексей Пушков. Такое решение принято на первом пленарном заседании Законодательного собрания четвёртого созыва.
Кандидатуру Алексея Пушкова на эту должность предложила партия «Единая Россия».
Проголосовали «за» — 45 человек, «против» — один человек, воздержались ещё 10.
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