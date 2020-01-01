Елена Синица Представителем Заксобрания в Совете Федерации избран Алексей Пушков Его кандидатуру поддержали большинство парламентариев Поделиться Поделиться Твитнуть

Сенатором РФ и представителем краевого парламента в Совете Федерации избран Алексей Пушков. Такое решение принято на первом пленарном заседании Законодательного собрания четвёртого созыва.

Кандидатуру Алексея Пушкова на эту должность предложила партия «Единая Россия».





Проголосовали «за» — 45 человек, «против» — один человек, воздержались ещё 10.

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