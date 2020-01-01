Елена Синица
В Прикамье выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 30 человек
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 601 новый случай COVID-19.
Также сообщается, что в тяжёлом состоянии в больницах края находятся 552 пациента. И них 236 подключены к аппаратам ИВЛ. В целом в больницах находится 4502 человека.
За эти же сутки выздоровело 309 человек, умерло — 30.
По данным на 18 октября, вакцинировались от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 818 436 человек. При этом 653 826 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
Из них 0,4% заболели коронавирусом.
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