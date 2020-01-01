Прививки от коронавируса поставили 818 тыс. жителей Прикамья Завершили курс иммунизации 653 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За прошедшую неделю первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 25,1 тыс. жителей Пермского крае, ещё 8,2 тыс. закончили курс иммунизации. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

С начала массовой вакцинации в регионе прививки от коронавируса поставили 818,4 тыс. жителей, из них 653,8 тыс. получили оба компонента вакцины.

Отмечается, что большинство привившихся в крае — это жители старше 60 лет.

Напомним, привиться от коронавируса может любой житель Прикамья старше 18 лет.

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