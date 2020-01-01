Олеся Максименко Сервисы ПГНИУ возвращаются к обычному режиму работы Обучение студентов организовано в дистанционном режиме Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

С понедельника, 18 октября, сервисы Пермского классического университета возобновят работу в штатном режиме, с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

При этом в вузе сохранится контрольно-пропускной режим. Вход в корпуса возможен только по пропускам, в корпусах и общежитиях выставлены двойные посты охраны. Территорию охраняют сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Ранее сообщалось также, что с 18 по 23 октября обучение в ПГНИУ будет организовано в дистанционном режиме. Данное решение принято из-за напряжённой эпидобстановки и на основании рекомендаций Минобра РФ.

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