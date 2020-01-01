Елена Синица В Пермском классическом университете продлили дистант до 23 октября Решение принято в связи с напряжённой эпидобстановкой Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В период с 18 по 23 октября обучение в ПГНИУ будет органиовано в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Поясняется, что решение принято из-за напряжённой эпидобстановкой и на основании рекомендаций минобра РФ.





«Университет не может игнорировать тот факт, что заболевших коронавирусом с каждым днём становится все больше, — поясняет ректор вуза Дмитрий Красильников. — В этих условиях мы в первую очередь думаем о здоровье наших студентов и преподавателей. За полтора года пандемии вуз смог приспособиться к дистанционному режиму обучения, поэтому мы сможем обеспечить студентам полноценный образовательный процесс».





Отмечается, что «удалёнка» продолжится у всех студентов очной и очно-заочной форм обучения бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также студентов колледжа профессионального образования ПГНИУ.

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