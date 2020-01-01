Мария Сыропятова Лестница на Ветлан может пройти по экстремальному маршруту Проектировщики смогут изменить расположение объектов инфраструктуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Вид на Вишеру с камня Ветлан. Фото предоставлено сайтом http://123‑realty.ru

Администратор

newsko.ru

В Перми объявили закупку на проектирование лестницы и пешеходной дорожки на Ветлане. Согласно техническому заданию на сайте госзакупок лестница может пройти по старому, экстремальному маршруту. А пешеходная дорожка может быть размещена по вершине Ветлана.

Напомним, что в 2013 году на Ветлане по старому маршруту уже возводили деревянную лестницу. Зимой 2016 года с неё упала и погибла пожилая туристка. После этого лестницу разобрали, а поскольку за содержание объекта отвечал районный центр дополнительного образования, то его сотрудник был осуждён на три года лишения свободы условно.

Место расположения объектов инфраструктуры на Ветлане и материалы, из которых они могут быть изготовлены, уже вызывали вопросы экспертов. В частности, они указывали, что на вершину Ветлана есть альтернативный, более пологий маршрут от посёлка Кирпичный.

Специалисты по градостроительству, ссылаясь на техническое задание говорят, что проектировщики могут поменять расположение инфраструктурных объектов. В документации сказано, что «данные могут корректироваться в зависимости от результатов инженерных изысканий».

«Проектировщики могут перенести лестницу в другое место, но по согласованию с заказчиком, — отмечает директор АНО «Союзэкспертиза-Пермь» Лилия Ширяева. — Во время инженерных изысканий может оказаться, что на маршруте, например, есть опасные места. На этом основании объект может быть перенесён».

По мнению Лилии Ширяевой, главное при проектировании таких объектов как лестница на Ветлан — безопасность.

Также отдельно в техническом задании указано, что проектировщики смогут выбрать материалы, из которых будет изготовлена лестница.

Согласно документации проектом на Ветлане должны быть предусмотрены элементы навигации (таблички, информационные стенды и т.д.), а также садово-парковые скульптуры, места кратковременного отдыха (скамейки и лавочки через 100—200 метров). Проектировщики должны предусмотреть четыре смотровые площадки и размещение не менее трёх малых архитектурных форм. Подрядчик должен будет также представить эскизный проект по благоустройству территории и по возможности предусмотреть пирс, площадки для фитнеса и йоги, размещение объектов сезонной торговли и фудтраков, а также зоны для пикников с мангалами и автостоянки.

Начальная (максимальная) стоимость проектных работ — 2,1 млн руб. Сроки выполнения инженерных изысканий, проектно-сметной документации и эскизного проекта по благоустройству территории — не позднее 24 декабря 2021 года. Госэкспертиза должна быть пройдена у проектно-сметной документации до конца апреля 2022 года. Заявки на торги принимаются до 1 ноября 2021 года. Аукцион запланирован на 3 ноября 2021 года.

Одновременно с закупкой проектных работ на лестницу и пешеходную дорожку на Ветлане были объявлены торги на проектирование инфраструктуры на других объектах природного парка «Пермский»: Усьвинских столбах и Каменном городе. На Усьвинских столбах проектирование тропы от посёлка Усьва до объекта обойдётся в 2,4 млн руб. Проектирование похожих работ в Каменном городе — 2,2 млн руб. Проектные работы и госэкспертиза должны быть завершены в апреле 2022 года.

В краевом минприроды пояснили, что финансирование на содержание объектов инфраструктуры на инфраструктурных объектах природного парка «Пермский» пока не заложено.

«Стоимость содержания объектов станет известна после подготовки и принятия проектно-сметной документации», — прокомментировали ситуацию в краевом минприроды.

Напомним, что летом 2021 года на обустройство туристской инфраструктуры природного парка «Пермский» из краевого бюджета было выделено 30 млн руб. Речь шла о реконструкции дорожки в Каменном городе, а также обустройстве лестниц на камень Ветлан и Усьвинские столбы. Вся эта инфраструктура должна способствовать развитию активного и экскурсионного туризма.

Также в краевом минтуризма говорили о планах по заключению соглашения о концессии или государственно-частном партнёрстве на вывоз мусора из природного парка «Пермский». Средства на вывоз мусора инвестор планирует собирать с туристов, посещающих популярные в Пермском крае маршруты сплавов по рекам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.