Елена Бардукова Стоимость достройки проблемного дома на ул. Толмачёва в Перми выросла на 120,4 млн руб. Фонд защиты прав дольщиков объявил новый аукцион Поделиться Поделиться Твитнуть

Долгострой Толмачёва, 15

Константин Долгановский

На сайте госзакупок размещён новый аукцион на проведение строительно-монтажных работ по объекту на ул. Толмачёва, 15 в Перми. Стоимость работ оценили в 525,4 млн руб. По сравнению с первым аукционом цена выросла на 120,4 млн руб.

Заказчиком выступает Фонд защиты прав дольщиков Пермского края. Согласно техзаданию, подрядчик должен закончить возведение 18-этажного здания с подземной парковкой и нежилыми помещениями на первом этаже в течение 320 дней с момента подписания контракта.

Первый аукцион на достройку проблемного жилого дома на ул. Толмачёва, 15 был объявлен в конце мая текущего года. Начальная цена контракта составляла 405 млн руб. На конкурс была подана одна заявка — от ООО СК «Элитстрой», но её признали не соответствующей требованиям.

Напомним, дом на ул. Толмачёва, 15 начали строить в 2008 году, его планировалось завершить в 2011 году. В 2015 году застройщик — ООО «СтройСфера» — был признан банкротом, его директор Михаил Пьянков — виновным в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве компании.

В 2019 году ПАИЖК организовало техническое обследование дома и разработку проекта достройки. В феврале 2020 года ЖСК «Толмачёва, 15» получил разрешение на достройку дома.

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