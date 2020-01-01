Анна Брюханова Долгострой в Дзержинском районе остаётся без подрядчика Принято решение о проведении нового открытого конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

Открытый конкурс на проведение строительно-монтажных работ на объекте на ул. Толмачёва, 15 признан несостоявшимся. Всего на участие в электронном конкурсе была подана одна заявка — от ООО СК «Элитстрой», но её признали не соответствующей требованиям, сообщается на сайте госзакупок. В результате комиссия объявила этот конкурс несостоявшимся и приняла решение о проведении нового открытого конкурса.

Напомним, что достроить здание на ул. Толмачёва, 15 планировалось за 405 млн руб. Заказчиком выступил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края.

Согласно техзаданию в данный момент недостроенное здание имеет 22 этажа, включая подземную двухуровневую автостоянку. Количество квартир — 167. Подрядчик должен провести ряд подготовительных работ, отремонтировать фундамент и несущий каркас здания, смонтировать ограждающие конструкции, системы вентиляции, отопления, водоснабжения и дренажа, провести кровельные и отделочные работы.

В феврале 2021 года был разработан график завершения строительства 16 долгостроев Пермского края. Здание по адресу ул. Толмачёва, 15 планировалось завершить к третьему кварталу 2022 года.

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