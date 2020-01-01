Мария Сыропятова Бизнес-омбудсмен Прикамья попросил смягчить режим QR-кодов Предложения касаются детских игровых комнат и фитнес-клубов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Новосёлов обратился к губернатору Пермского края с просьбой о частичной отмене ограничений для детских игровых центров и фитнес-клубов.

В письме говорится о предложении разрешить работу зон детских игровых автоматов для того, чтобы у предпринимателей была возможность платить зарплату сотрудникам.

Также Павел Новосёлов просит рассмотреть возможность частичного снятия ограничений и отмену QR-кодов для занятия видами спорта в помещениях, в которых можно обеспечить социальное дистанцирование. Среди них — большой теннис, легкая атлетика и индивидуальные занятия.

Ещё одно предложение — рассмотреть возможность по поддержке отраслей, для которых были введены ограничения на работу.

Напомним, в конце сентября с 4 октября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе были введены в новые ограничения. Решением оперштаба принято решение приостановить работу детских игровых комнат. А для фитнес-клубов было введено требование о посещении только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или о факте перенесённой коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев. Непривитые обязаны показывать на входе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа. Также QR-коды (или ПЦР-тесты) необходимы для посещения культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

На этом фоне предприниматели фитнес-индустрии и сотрудники детских игровых комнат отмечали нелогичность введённых мер и рассказывали об убытках, которые несут после введения ограничений.

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