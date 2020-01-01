Олеся Максименко ПНИПУ вернётся к очному обучению с 18 октября В вузе улучшилась эпидемиологическая ситуация Поделиться Поделиться Твитнуть

С понедельника, 18 октября, Пермский политех возвращается к обычной форме обучения — студенты вернутся в аудитории, сообщает ТК ВЕТТА.

У опубликованном на сайте вуза указе сказано, что решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в ПНИПУ.

Напомним, 20 сентября из-за произошедшего в ПГНИУ чрезвычайного происшествия Пермский политех объявил о переходе на дистанционное обучение.

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