Елена Синица Подрядчика для строительства спортивного комплекса «Энергия» найдут до конца года Проект получил положительное заключение госэкпертизы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Подрядчика для строительства многофункционального спортивного комплекса «Энергия» планируется определить до конца 2021 года. Имеющийся проект уже получил положительное заключение госэкпертизы. Об этом на заседании краевого правительства 14 октября сообщил замминистра строительства Дмитрий Соколов.

Проектирование многофункциональной спортивной арены планируется завершить в декабре-январе, а в первом квартале 2022 года объект выйдет на госэкпертизу.





«Скорее всего это будет главгосэкспертиза, потому что уникальный объект. С точки зрения фасада, то, что вы видели, это пока рабочий вариант», — обратил внимание Соколов.





Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин также отметил, что нужно посмотреть разные варианты фасадов.





«Я бы всё-таки хотел, чтобы такие объекты как-то отражали стиль и облик города. Если мы, например, видим строительство многофункционального центра на эспланаде, там отработана технологии по фасадам. Обещают, что фасады будут уникальными, — добавил губернатор. — Может, нам не стоит изобретать велосипед. Арена могла бы визуально напоминать облик МФЦ на эспланаде. Тогда будет единая стилистика города».





Он также отметил, что это будет обсуждаться со специалистами и «главное, чтобы это не задержало получение положительной госэкспертизы».





«Мы анонсировали, что будем делать всё, чтобы получить право проведения матча Европы по баскетболу в 2025 году. Это колоссальная ответственность. Предстоит большая работа над тем, чтобы всё получилось. Я верю в успех», — подытожил Дмитрий Махонин.





Кроме этого, до конца года завершатся проектные работы по региональному центру фигурного катания. В январе проект пройдёт госэкспертизу.





Напомним, ранее сообщалось, что на строительной площадке Пермской художественной галереи выполнены подготовительные работы.





Также сообщалось, что до конца года на территории края введут в эксплуатацию шесть объектов здравоохранения.

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