Елена Синица До конца 2021 года в крае введут в эксплуатацию шесть объектов здравоохранения В планах до 2024 года ввести ещё девять таких объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До конца года планируется завершить строительство 10 региональных объектов. В их числе шесть объектов здравоохранения. Об этом сообщил замминистра строительства Дмитрий Соколов на заседании краевого правительства 14 октября.

Так, в первом квартале 2021 года уже введена в эксплуатацию детская поликлиника в Свердловском районе Перми на 350 посещений в смену. До конца четвёртого квартала в планах ввести такую же клинику в Орджоникидзевском районе.





Помимо этого, до конца 2021 в Кудымкаре появится детская поликлиника на 200 посещений в смену. Также на территории края введут в эксплуатацию три сельских амбулатории (по 60 посещений в смену каждая).





Кроме этого, замминистра сообщил об объектах здравоохранения, ввод которых запланирован на 2022 год.





Высокая степень готовности городской клинической больницы в Перми по ул.Ленина (400 посещений в смену). В планах ввести её в эксплуатацию до конца первого квартала 2022 года.





В первом полугодии 2022-го введут хирургический корпус в Кудымкаре (80 коек), а во втором — лечебный корпус в Чердыни (50 коек), детскую поликлинику в Кировском районе Перми (350 посещений в смену) и три лечебных корпуса (в с.Юрла, с.Сива и п.Полазна).





На 2023-2024 годы планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию психоневрологического диспансера с дневным стационаром и стационара краевой психологической больницы.





«Если темпы строительства, которые взяли подрядчики на этих объектах, будут сохранены, то можно будет рассчитывать на досрочный ввод», — добавил Соколов.

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