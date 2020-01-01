Елена Синица На строительной площадке Пермской художественной галереи выполнены подготовительные работы Ввести галерею в эксплуатацию планируется в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 14 октября, состоялось заседание краевого правительства. В рамках заседания, замминистра строительства Прикамья Дмитрий Соколов доложил о стадии реализации объектов культуры.

По словам Соколова, ООО «ЛимакМаращСтрой» сейчас занимается разработкой рабочей документации для строительства Пермской художественной галереи. Помимо этого, проведены подготовительные работы на строительной площадке, вынесены сети, ведётся археологическое наблюдение.

На проект краевой музыкальной школы получено положительное заключение госэкпертизы. Сейчас разрабатывается рабочая документация и готовятся документы для объявления закупки. В планах до конца года подписать договор с подрядчиком.

Проект большого зрительного зала филармонии сейчас проходит госэкспертизу.

«Думаю, что до конца октября получим положительное заключение и тоже будем готовиться к закупке», — добавил Дмитрий Соколов.

Говоря о новой сцене оперного театра, Соколов сообщил, что сейчас ведутся проектно-изыскательные работы. Проект должен быть закончен в декабре-январе, а в первом квартале 2022 года пройдёт госэкпертизу.

Напомним, ранее также сообщалось, что до конца 2021 года в крае планируется ввести в эксплуатацию шесть объектов здравоохранения.

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