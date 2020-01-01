Мария Сыропятова Торгово-офисный центр «Магнат» введут в эксплуатацию в декабре — январе Управлять объектом будет УК «Труменс-групп» Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ «Магнат»

Константин Долгановский

В декабре 2021 года или в январе 2022-го планируется ввести в эксплуатацию торгово-офисный центр «Магнат» (ул.Монастырская, 2б). Он располагается рядом с речным вокзалом. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала генеральный директор УК «Труменс-групп» Елена Денисова.

По её словам, УК «Труменс-групп» будет заниматься разработкой концепции управления и функционирования, а также брокериджем торгово-офисного центра «Мангат».

Напомним, что ООО «Магнат» получило разрешение на строительство в 2009 году. Затем проект несколько раз менялся. После того, как очередное изменение проекта не прошло согласование в городской администрации, власти отказали выдать разрешение на строительство.

В результате нескольких судебных процессов летом 2020 года ООО «Магнат» удалось добиться признания незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство. Согласно результатам экспертизы, здание соответствует проектной документации, градостроительным и иным требованиям, а также не создает угрозу жизни и здоровью.

Экспертизу провела НИУ «Московский государственный строительный университет». После завершения судебных тяжб строительство здания было возобновлено.

Достроить здания собственники планируют до конца 2021 года.

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