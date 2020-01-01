Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Переезд запасников Пермской галереи начнётся не ранее января Понадобится время для проведения конкурсных процедур и получения разрешения федерального минкульта Поделиться Поделиться Твитнуть

Завод "Телта"

Константин Долгановский

Как пояснили «Новому компаньону» в Пермской государственной художественной галерее, осуществить перевозку произведений искусства из запасников в новое место хранения в текущем году не удастся.

Это связано с несколькими формальными моментами. Во-первых, для того, чтобы заключить договоры с перевозчиками, охранными и другими службами, необходимо провести конкурсные процедуры.

Во-вторых, коллекция галереи является собственностью Российской Федерации, и на перемещение произведений из коллекции необходимо согласование федерального минкульта, которое пока не получено.

По мнению руководства галереи, на все эти процедуры уйдёт не менее двух месяцев. Таким образом, реалистичный срок начала переезда — январь 2022 года.

Поставлена задача завершить переезд до 15 января.

Напомним, что новым временным местом хранения произведений искусства, не входящих в основную экспозицию галереи, станут помещения завода «Телта» на ул. Окулова, 75. Здесь будет организовано открытое хранение, когда посетители могут увидеть произведения из запасников, а также новые реставрационные мастерские, где экспонаты будут готовиться для вхождения в постоянную экспозицию нового здания галереи на Заводе Шпагина. Ранее назывались сроки переезда с 1 ноября 2021 года по 1 января 2022 года.





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