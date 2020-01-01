Елена Синица В пермских фитнес-залах начались проверки соблюдения антиковидных мер За их нарушение штраф может составить до 1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Проверки в фитнес-клубах

Константин Долгановский

Краевой Роспотребнадзор совместно с представителями минспорта начали проверки соблюдения антиковидных мер в фитнес-клубах города. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В частности, рейд прошёл в фитнес-клубе «X-FIT» (ул. Г. Звезда, 46).





Ведомства отметили ряд нарушений санитарных правил. Например, у части персонала отсутствовали средства индивидуальной защиты, отсутствовало обеззараживание воздуха. Кроме этого, были нарушены требования по дезинфекции помещений.





В пресс-службе правительства отметили, что рейды по учреждениям фитнес-индустрии будут проходить регулярно.





Помимо этого, в правительстве добавили, что в апреле 2020 года президент РФ подписал закон, ужесточающий ответственность за правонарушения в условиях неблагоприятной эпидситуации.





Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 150 до 300 тыс. руб. В случае, если эти нарушения повлекли за собой причинение вреда здоровью других людей, то размер ответственности составит от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.





Напомним, с 4 октября в Пермском крае действует правило предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса для посещения фитнес-центров. Их руководители обратились к губернатору с просьбой смягчить ограничения. Представители фитнес-индустрии отмечают , что, начиная с анонса QR-кодов, прибыль упала на 50%, но активный возврат абонементов ещё впереди.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.