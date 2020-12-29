Елена Синица В Прикамье поступило 1,5 тыс. транспортных карт «Тройка» Ими можно воспользоваться на двух пригородных маршрутах Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

В Прикамье поступило ещё 1,5 тысячи транспортных карт «Тройка». Жители края могут их получить и принять участие в фокус-группе. Об этом сообщается в социальных сетях краевого минтранса.

Поясняется, что воспользоваться картами можно на двух пригородных маршрутах — №108 и №206. Тестирование проходит на 10 автобусах, по пять на каждом маршруте. Идентифицировать их можно по наличию специальных наклеек на входных дверях автобуса.

Получить карты можно будет с 13 октября у кондукторов вышеперечисленных маршрутов, а также в кассах Краснокамска.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и разработчиком транспортной платёжной системы ООО «СберТройка» было подписано 29 декабря 2020 года.

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