Елена Синица В 2021 году на бесплатное питание школьникам из краевого бюджета выделят дополнительные средства На эти цели предлагается направить 29,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году на организацию бесплатного горячего питания школьников (начальные классы) из краевого бюджета выделят 29,8 млн руб. Об этом говорится в поправках к региональному бюджету на 2021–2023 годы.

Поясняется, что эта сумма необходима для обеспечения размера стоимости питания в день, принятого в Прикамье.





Напомним, ранее сообщалось, что доходы краевого бюджета возрастут на 10,3 млрд руб., а расходы — на 2,4 млрд руб. При этом 2 млрд руб. пойдут в уставный капитал АО «Фонд развития Пермского края».

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