Елена Синица В уставный капитал Фонда развития Прикамья внесут 2 млрд руб. из краевого бюджета Средства пойдут на начало реализации двух проектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательное собрание поступили поправки в краевой бюджет на 2021–2023 годы. В частности, поправки предполагают выделение 2 млрд руб. для внесения в уставный капитал АО «Фонд развития Пермского края».

Поясняется, что средства пойдут на строительство многофункциональной арены и организацию культурно-рекреационного пространства завода Шпагина.





При этом для снижения нагрузки на региональный бюджет предполагается использование частного и заёмного капитала, концессионные соглашения, облигационные займы.





Напомним, Фонд развития Пермского края был создан в октябре 2021 года. Его учредителем стало краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью.





Директором фонда назначен руководитель АО «КРПК» Алексей Бураков.

Задача новой структуры — под ключ сопровождать крупные инвестпроекты в регионе.

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