Елена Синица
Доходы краевого бюджета в 2021 году увеличатся на 10,3 млрд руб.
Расходы возрастут на 2,4 млрд руб.
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В краевой парламент поступил проект поправок в бюджет региона на 2021–2023 годы. Согласно предложенным изменениям, доходная часть бюджета в 2021 году должна увеличиться на 10,3 млрд руб.
В финансово-экономическом обосновании поясняется, что на 1 октября от одного из крупных налогоплательщиков поступил налог на прибыль организаций в размере 11,5 млрд руб. В то же время от этого налогоплательщика ожидались поступления в размере 1,2 млрд руб.
Расходная часть бюджета увеличится на 2,4 млрд руб. При этом 2 млрд руб. пойдут в уставный капитал АО «Фонд развития Пермского края».
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