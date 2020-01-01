Елена Синица
Росгвардия оцепила Пермский машиностроительный колледж из-за угрозы вооружённого нападения
Учащихся отправили на дистанционное обучение
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Учащиеся Пермского машиностроительного колледжа 11 октября были отправлены на дистанционное обучение. Как сообщают «Новости Перми», это связано с угрозой вооружённого нападения.
Уточняется, что сегодня у колледжа по адресу ул. Репина, 76 весь день дежурят полиция и Росгвардия.
По данным издания, нападение готовил один из учащихся.
В краевом минобре сообщили, что правоохранительные органы в образовательном учреждении проводят проверку.
Ранее в СМИ появлялась информация, что студента ПГГПУ заподозрили в подготовке нападения на вуз.
Напомним также, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров пришёл с оружием на территорию кампуса ПГНИУ и открыл стрельбу по прохожим. В результате шесть человек погибли и более 40 получили ранения.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть