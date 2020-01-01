Елена Синица Росгвардия оцепила Пермский машиностроительный колледж из-за угрозы вооружённого нападения Учащихся отправили на дистанционное обучение Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский машиностроительный колледж оцепила полиция / фото: "Новости Перми"

Учащиеся Пермского машиностроительного колледжа 11 октября были отправлены на дистанционное обучение. Как сообщают «Новости Перми», это связано с угрозой вооружённого нападения.

Уточняется, что сегодня у колледжа по адресу ул. Репина, 76 весь день дежурят полиция и Росгвардия.





По данным издания, нападение готовил один из учащихся.





В краевом минобре сообщили, что правоохранительные органы в образовательном учреждении проводят проверку.





Ранее в СМИ появлялась информация, что студента ПГГПУ заподозрили в подготовке нападения на вуз.





Напомним также, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров пришёл с оружием на территорию кампуса ПГНИУ и открыл стрельбу по прохожим. В результате шесть человек погибли и более 40 получили ранения.

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