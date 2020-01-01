Елена Синица Пресс-служба ПГГПУ: «В настоящий момент реальной угрозы жизни и здоровью студентов нет и ранее не было» В вузе прокомментировали информацию о студенте, подозреваемом в подготовке нападения на университет Поделиться Поделиться Твитнуть

В ПГГПУ прокомментировали обыски в общежитии, во время которых у одного из студентов изъяли ноутбук. Ранее в СМИ появилась информация, что студента заподозрили в подготовке нападения на вуз. Якобы он в своих социальных сетях угрожал своим однокурсникам расправой.

В пресс-службе вуза, ссылаясь на сотрудников ФСБ и правоохранительных органов, сообщили, что студент ПГГПУ Ярослав Б. не представляет опасности для окружающих.





«В настоящий момент реальной угрозы жизни и здоровью студентов нет и ранее не было», – прокомментировали в педагогическом университете.





Также в пресс-службе отметили, что опубликованные материалы на личных страницах Ярослава также прошли проверку. Сейчас ситуация находится под контролем психологической службы вуза, а конфликт между однокурсниками локализован.





«Процессуальные действия органов власти никак не влияли на учебный процесс. Отмены занятий не было. Студент не скрывался. На следующий день после беседы в ГУ МВД он посещал занятия в обычном режиме», – добавили в вузе.

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