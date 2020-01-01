Дмитрия Дробинина назначили и. о. главы администрации Индустриального района Перми На ближайшем заседании гордумы он будет представлен депутатам Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Мэр Перми Алексей Дёмкин назначил и.о. главы администрации Индустриального района Дмитрия Дробинина, об этом сообщает пресс-служба пермской мэрии.

Дробинин приступил к своим обязанностям 11 октября. На ближайшем заседании гордумы 19 октября он будет представлен депутатам.

Напомним, бывший министр промышленности, инноваций и науки, руководитель ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрий Дробинин победил в праймериз «Единой России», однако принимать участие в выборах в Заксобрание не стал.

Контракт с прежним руководителем района Александром Ивановым истёк 1 октября.

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