Елена Синица Прокуратура требует приговорить к реальным срокам обвиняемых по делу отеля «Карамель» Также фигурантов дела могут лишить возможности работать в определённых сферах Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В четверг, 7 октября, состоялись прения по делу о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель». Как передаёт портал 59.ru, прокуратура требует приговорить обвиняемых к реальным срокам.

Так, замначальника службы ПСК Сергея Агеева прокурор потребовал приговорить к трём годам колонии-поселения, а также к двум годам запрета занимать должности в области промышленной безопасности.





Кроме этого, прокурор требует признать виновным главного инженера УК «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности». По требованию прокурора его могут приговорить к трём годам колонии-поселения с запретом на два года работать в сфере ЖКХ.





Также прокурор просит приговорить инспектора Госпожнадзора Разифа Исмакаева к двум годам колонии-поселения и двум годам запрета работать в области пожарной безопасности.





Помимо этого, гособвинение просит взыскать возмещение морального ущерба только с Хилькова и Исмакаева, потому что сети использовала ПСК, а Агеев является просто работником.





Напомним, что управляющему отелем «Карамель» Сергею Щербакову дали пять лет колонии за гибель постояльцев.





Трагедия в отеле «Карамель» произошла 20 января 2020 года. Отель, который размещался в подвале дома, ночью залило кипятком из-за прорыва трубопровода. В результате пять человек погибли, ещё трое получили ожоги различной степени тяжести.

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