Елена Синица
В Пермском политехе продлили дистант для части студентов
Масштабный переход к очному обучению отложен до 18 октября
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Как сообщает пресс-служба ПНИПУ, с 11 октября возобновляются очные занятия только со студентами выпускных курсов бакалавриата заочной формы обучения.
Учащиеся остальных курсов и форм обучения вернутся к офлайн-формату с 18 октября. Исключением останутся учебные занятия, в которых предусмотрен поток студентов более 50 человек.
Уточняется, что такое решение принято в связи с ухудшением эпидобстановки в регионе.
Напомним, ранее сообщалось, что дистанционное обучение продлили в ПГНИУ.
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