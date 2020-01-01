Елена Синица В Пермском политехе продлили дистант для части студентов Масштабный переход к очному обучению отложен до 18 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба ПНИПУ, с 11 октября возобновляются очные занятия только со студентами выпускных курсов бакалавриата заочной формы обучения.

Учащиеся остальных курсов и форм обучения вернутся к офлайн-формату с 18 октября. Исключением останутся учебные занятия, в которых предусмотрен поток студентов более 50 человек.





Уточняется, что такое решение принято в связи с ухудшением эпидобстановки в регионе.





Напомним, ранее сообщалось, что дистанционное обучение продлили в ПГНИУ.

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