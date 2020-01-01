Елена Синица В ПГНИУ продлили дистант ещё на неделю Решение принято в связи с эпидобстановкой Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) продлили дистанционное обучение ещё на неделю. В связи с эпидобстановкой, онлайн-обучение в вузе будет длиться до 17 октября. Об этом «Новому компаньону» сообщил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Напомним, ранее в университете было принято решение перейти на «удалёнку» до 9 октября.

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