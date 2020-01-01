Елена Синица В ПГНИУ продлили дистанционный формат обучения ещё на неделю Решение касается всех форм обучения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете продляется дистанционный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студенты программ среднего профессионального образования и высшего образования всех форм обучения остаются на «дистанте» по 9 октября 2021 года.





Напомним, ранее в вузе «дистанционка» была объявлена до 2 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.