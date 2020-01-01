Елена Синица
В ПГНИУ продлили дистанционный формат обучения ещё на неделю
Решение касается всех форм обучения
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В Пермском классическом университете продляется дистанционный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Студенты программ среднего профессионального образования и высшего образования всех форм обучения остаются на «дистанте» по 9 октября 2021 года.
Напомним, ранее в вузе «дистанционка» была объявлена до 2 октября.
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