Олеся Максименко Пермский край подал заявку на получение инфраструктурного кредита Правительство региона планирует получить 8 млрд руб. на комплексное развитие территорий Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края подготовили заявку в Минэкономразвития РФ на получение инфраструктурного кредита на 8 млрд руб. На эти средства планируется комплексно освоить микрорайоны Ива, Вышка-2 и ДКЖ.

При этом в микрорайонах Ива и Вышка-2, помимо жилых комплексов и социальной инфраструктуры, правительство региона за счёт кредита намерено частично профинансировать строительство первого этапа перехода ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная.

В микрорайоне ДКЖ, кроме возведения жилья, планируется построить многофункциональную спортивную арену и общеобразовательную школу с музыкальным уклоном на 350 мест.

Напомним, ранее Пермский край уже получил инфраструктурный кредит на 6,5 млрд руб.

Заявка на выделение кредита на 8 млрд руб. будет рассмотрена на одном из ближайших заседаний Правительственной комиссии.

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