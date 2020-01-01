Елена Синица
В Прикамье на объекты инфраструктуры дополнительно направят 6,5 млрд руб.
Куда конкретно потратят средства, пока не известно
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
В рамках пленарного заседания депутаты краевого парламента одобрили соглашение, по которому регион получит рассрочку по федеральному кредиту.
Дело в том, что в 2020 году Федерация дала региону 6,9 млрд руб. на пополнение остатков основных средств. Вернуть деньги надо было до 1 июля 2021 года. Однако на основании изменившегося в июне законодательства (постановление Правительства РФ от 28 июля 2021 №1029) долг был реструктуризирован.
По 345 млн руб. ежегодно нужно будет вносить в 2021–2024 годах, по 1,1 млрд руб. — в 2025–2029 годах. Таким образом, в бюджете края на 2021 год высвободилось 6,56 млрд руб. Их — это обязательное условие — необходимо направить на «инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестпроектов».
На какие конкретно объекты пойдут средства, пока не известно.
Ранее на встрече с главой минэка Максимом Решетниковым в конце июля Дмитрий Махонин озвучивал реновацию микрорайона ДКЖ, проекты комплексного освоения территории Центрального рынка и микрорайона Камская Долина, строительство моста через Каму и транспортно-пересадочных узлов в основных центрах городской активности, создание наземного метро.
«Готовность федерального центра предоставить краю рассрочку по кредиту — безусловно хорошая новость, а дополнительное условие в виде целевого назначения высвободившихся объёмов средств — гарантия того, что эти средства будут потрачены эффективно», — говорит председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть