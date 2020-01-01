Елена Синица В Прикамье на объекты инфраструктуры дополнительно направят 6,5 млрд руб. Куда конкретно потратят средства, пока не известно Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В рамках пленарного заседания депутаты краевого парламента одобрили соглашение, по которому регион получит рассрочку по федеральному кредиту.

Дело в том, что в 2020 году Федерация дала региону 6,9 млрд руб. на пополнение остатков основных средств. Вернуть деньги надо было до 1 июля 2021 года. Однако на основании изменившегося в июне законодательства (постановление Правительства РФ от 28 июля 2021 №1029) долг был реструктуризирован.





По 345 млн руб. ежегодно нужно будет вносить в 2021–2024 годах, по 1,1 млрд руб. — в 2025–2029 годах. Таким образом, в бюджете края на 2021 год высвободилось 6,56 млрд руб. Их — это обязательное условие — необходимо направить на «инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестпроектов».





На какие конкретно объекты пойдут средства, пока не известно.





Ранее на встрече с главой минэка Максимом Решетниковым в конце июля Дмитрий Махонин озвучивал реновацию микрорайона ДКЖ, проекты комплексного освоения территории Центрального рынка и микрорайона Камская Долина, строительство моста через Каму и транспортно-пересадочных узлов в основных центрах городской активности, создание наземного метро.





«Готовность федерального центра предоставить краю рассрочку по кредиту — безусловно хорошая новость, а дополнительное условие в виде целевого назначения высвободившихся объёмов средств — гарантия того, что эти средства будут потрачены эффективно», — говорит председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

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