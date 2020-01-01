Елена Синица На пермяка завели уголовное дело за побои двух школьниц Сейчас проводятся судмедэкспертизы и допросы Поделиться Поделиться Твитнуть

По поручению Председателя СК России, краевой следком возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего пермяка. Он подозревается в причинении побоев двум малолетним девочкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Уточняется, что 3 октября 2021 года возле подъезда одного из жилых домов в Свердловском районе 45-летний пермяк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс двум школьницам ( обе 2010 г.р.) несколько ударов рукой по голове и шее.





Кроме того, он высказал оскорбления в их адрес с использованием нецензурной брани.





Сейчас следователи устанавливают события произошедшего. Также назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, допросы и иные следственные действия.

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